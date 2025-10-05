Ucraina, ondata di attacchi russi al confine e la Polonia fa decollare i caccia

Foto: Ansa

Tommaso Manni 05 ottobre 2025 a

a

a

Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono scattate le sirene dell'allarme aereo in varie regioni. Ad annunciarlo sono state questa mattina le forze di difesa ucraine. Zaporizhzhya è stata colpita da un attacco combinato di droni e aerei alle prime ore di oggi, ha dichiarato su Telegram l'amministratore militare regionale Ivan Fedorov. Almeno 10 droni e bombe guidate hanno colpito la città, uccidendo una persona e ferendone almeno altre nove, ha aggiunto. La fornitura di acqua ed elettricità è stata interrotta in diversi distretti.

Anche altre città, tra cui Kiev, Dnipro e Odessa, hanno segnalato attacchi di droni. Le forze di difesa aerea hanno affermato che ondate di velivoli senza pilota erano già state prese di mira dalla difesa nell'Ucraina orientale, con esplosioni che hanno echeggiato per tutta la notte in molte aree. Secondo l'aeronautica militare sono stati abbattuti 73 droni. Le forze ucraine hanno anche lanciato l'allarme per potenziali attacchi con missili da crociera russi.

In risposta ai massicci attacchi militari russi contro obiettivi nella vicina Ucraina, l'esercito polacco ha fatto decollare i propri aerei da combattimento durante la notte per proteggere il proprio spazio aereo. Sono stati schierati anche i caccia degli alleati della NATO di stanza in Polonia. I media polacchi hanno riferito che l'intero sistema di difesa aerea del Paese è stato messo in stato di allerta.