Flotilla, partita la fase due. Dalla Turchia 45 barche di civili verso Gaza

Angela Barbieri 02 ottobre 2025 a

Quarantacinque navi civili sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay in Turchia, dirette verso la Striscia di Gaza per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla. Lo riporta il sito di Sabah spiegando che le imbarcazioni navigano con bandiere palestinesi e turche. Sull'account di 'X' della Global Sumud Flotilla vengono diffuse immagini delle imbarcazioni e si legge che ''oltre 45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all'intercettazione da parte di Israele del convoglio della Global Sumud Flotilla''.