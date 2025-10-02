Cerca
Flotilla, partita la fase due. Dalla Turchia 45 barche di civili verso Gaza

Foto: La Presse

Angela Barbieri
  • a
  • a
  • a

Quarantacinque navi civili sono salpate  dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay in Turchia, dirette verso la Striscia di Gaza per sostenere la missione della Global Sumud  Flotilla. Lo riporta il sito di Sabah spiegando che le imbarcazioni  navigano con bandiere palestinesi e turche. Sull'account di 'X' della Global Sumud Flotilla vengono diffuse  immagini delle imbarcazioni e si legge che ''oltre 45 navi civili  turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la  risposta all'intercettazione da parte di Israele del convoglio della  Global Sumud Flotilla''.

