Dagli Usa 20 miliardi dollari all'Argentina. Il 14 ottobre Milei sarà alla Casa Bianca



Leonardo Ventura 01 ottobre 2025

Il presidente argentino Javier Milei sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca il 14 ottobre dopo l'annuncio degli imminenti aiuti finanziari da parte degli Stati Uniti a uno dei suoi principali alleati in Sud America. Il presidente Usa ha affermato di essere pronto ad acquistare titoli di Stato argentini e a facilitare l'accesso al dollaro. La promessa di sostegno finanziario per 20 miliardi di dollari ha contribuito a fermare la crisi del peso, la moneta argentina, che aveva messo in difficoltà Javier Milei, a meno di un mese dalle consultazioni legislative, in programma il 26 ottobre. Gli aiuti degli Stati Uniti includerebbero anche l'acquisto del debito pubblico e una linea di credito con il governo Usa.

L'Argentina si trova ad affrontare scadenze pari a 4 miliardi di dollari a gennaio e 4,5 miliardi di dollari a luglio. Sotto l'influenza di una drastica austerità fiscale e di massicci tagli alla spesa pubblica, il presidente Milei è riuscito a frenare l'inflazione cronica. Ma le misure applicate hanno provocato una contrazione dell'economia.

