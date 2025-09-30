L'ex comandante Nato: "Siamo in guerra anche se non ci sono carri armati per le strade di Roma e Londra"

Sullo stesso argomento: Dopo le misteriose incursioni, droni vietati per proteggere il vertice Ue

Alessandra Zavatta 30 settembre 2025 a

"Siamo in guerra anche se non ci sono carri armati nelle strade di Roma, Londra e Lisbona", L'ex comandante del comitato militare della Nato nei Paese Bassi, l'ammiraglio Rob Bauer, ha lanciato oggi un duro avvertimento sulla sicurezza dell'Europa in vista del vertice tra i capi di governo degli Stati dell'Unione europea che si aprirà domani a Copenaghen. All'ordine del giorno il conflitto in Ucraina e i sistemi di difesa nell'Ue. "Molte persone parlano delle nazioni in prima linea, e queste sono fondamentalmente quelle dell'Europa orientale - ha affermato Bauer - Dobbiamo allontanarci da questa visione, perché nella guerra moderna ci sono molte cose dove in realtà non c'è più un fronte. Quindi i cittadini in Portogallo come in Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, tutte le nazioni che sono lontane dall'Europa dell'Est, dovrebbero effettivamente capire che non c'è una linea del fronte con i cyber conflitti, con i missili ipersonici e nel campo dell'informazione".



"Siamo in guerra quando si tratta del mondo cyber. Siamo in guerra nel campo dell'informazione. Sì lo siamo", ha aggiunto l'ammiraglio. E, per chi non lo avesse capito, ha ripetuto: "Non significa che non ci siano carri armati nelle strade di Roma, Londra e L'Aja, ma siamo in guerra".