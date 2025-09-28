Dopo le misteriose incursioni, droni vietati per proteggere il vertice Ue

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 28 settembre 2025

Vietato far volare droni in Danimarca a partire da domani. Dopo le incursioni i di velivoli senza pilota in diverse città e aeroporti, il governo ha deciso di estendere il provvedimento, già diramato per la capitale, Copenaghen, all'intero paese in occasione della riunione del Consiglio europeo di mercoledì prossimo. Il divieto vale per i droni "civili". A solcare i cieli saranno soltanto quelli "militari" per sorvegliare che tutto fili liscio al vertice dei capi di governo degli Stati dell'Unione europea. La Svezia ha offerto aiuto alla Danimarca per contrastare i voli illegali e metterà a disposizione apparecchiature anti-drone.

L'interdizione al volo è stata decisa per semplificare il lavoro della polizia e di altre autorità, dopo che sono arrivate segnalazioni di 500 avvistamenti di velivoli senza pilota, per la maggior parte rivelatesi infondate. "In questo modo, eliminiamo il rischio che i droni nemici possano essere scambiati per droni legali e viceversa", ha spiegato il ministro dei Trasporti Thomas Danielsen. "La polizia è in allerta e le nostre autorità' devono usare i propri mezzi per proteggere i danesi e i nostri ospiti"

Venerdì sera un paio di droni sconosciuti hanno sorvolato la base aerea di Karup, la più grande della Danimarca, che ospita tutti gli elicotteri delle forze armate, i caccia F-35 e alcune sezioni del comando della difesa. Prima ancora è toccato, tra gli altri, agli scali di Copenaghen e Aalborg ad essere oggetto dei voli misteriosi. "Un attacco ibrido" l'ha definito la premier Mette Frederiksen. "Un'opera di professionisti", secondo il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. Per questo ora la Danimarca non vuole correre rischi.