Alla tv iraniana vietato mostrare le gambe delle donne. Censurato il ministro degli Esteri finlandese

Censurate le gambe di Elina Valtonen, l'elegante e biondissima ministro degli Esteri finlandese. Durante un servizio giornalistico che copriva gli incontri diplomatici all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la televisione di Stato iraniana ha sfocato l'immagine delle gambe del ministro in un servizio giornalistico che mostrava Valtonen al fianco di Abbas Araghchi, vice ministro degli Esteri dell'Iran. Lo stesso filmato includeva anche Maria Malmer Stenergard, ministro svedese per le Migrazioni. In entrambi i casi, le gambe delle donne erano oscurate digitalmente.

La notizia è divenuta virale sui social network quando ieri l'attivista e giornalista iraniana Masih Alinejad ha condiviso il filmato su X , descrivendo la censura come un sintomo di più ampie restrizioni alle libertà delle donne in Iran. Per i Guardiani della Rivoluzione, il corpo creato nel 1979 dall'Ayatollah Khomeini e che si occupa anche dell'applicazione dei dogmi religiosi, mostrare gambe femminili nude (seppure coperte da calze) viola i precetti dell'Islam. E così a Valtonen è toccato apparire con la parte inferiore del corpo sfumata nonostante indossasse un castigatissimo tailleur grigio. Il Partito della Coalizione Nazionale finlandese ha poi pubblicato la risposta del ministro su Instagram: "Non modifico l'abbigliamento in base alla persona che incontro. Ho una politica che mi impone di non partecipare a eventi in cui è obbligatorio coprire il viso o i capelli". In un'intervista con il quotidiano "Helsingin Sanomat", Valtonen ha definito la trasmissione della tv di Teheran "triste" e ha affermato che rifletteva la condizione delle donne in Iran.

I media statali iraniani modificano spesso i filmati internazionali che mostrano donne, per adeguarli ai codici di abbigliamento imposti dallo Stato islamico. La sfocatura fa parte della prassi standard delle trasmissioni televisive del Paese, soprattutto quando si mostrano ragazze e signore che non rispettano le norme islamiche locali in materia di abbigliamento. Ironia della sorte vuole che tra i temi trattati nell'incontro tra Valtonen e Araghchi ci siano stati proprio i diritti umani e il ruolo delle donne nella diplomazia.