Tunisia, blitz nei centri massaggi: decine di arresti per prostituzione

La polizia tunisina ha condotto un'operazione su vasta scala che ha portato a una serie di arresti in diversi centri massaggi di Hammamet. Il blitz è scattato in seguito a sospetti su attività illecite, sollevati dal numero insolitamente alto di lavoratrici rispetto al normale numero di clienti in queste strutture. L'operazione rientra nell'ambito di un'iniziativa delle autorità giudiziarie per contrastare le violazioni e le pratiche illegali, garantendo che i centri di massaggio operino solo per scopi medici e terapeutici, come previsto dalla legge tunisina.

Le persone fermate, che dovranno rispondere di diverse accuse tra cui prostituzione e favoreggiamento della prostituzione, sono stati messi a disposizione delle autorità competenti per ulteriori indagini. L'azione ha ricevuto il plauso dei residenti, che da tempo chiedono un maggiore controllo su queste attività per tutelare la reputazione turistica della regione.