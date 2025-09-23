Guerriglia ProPal, il questore di Brescia: violenza premeditata contro la polizia

Foto: Ansa

Pina Sereni 23 settembre 2025 a

"Violenze premeditate" contro la polizia. A Brescia i manifestanti ProPal hanno messo a ferro e fuoco la città e provato a raggiungere la stazione, così da bloccare la circolazione come successo anche in altre città. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine e tentato di sfondare il cordone di sicurezza con il questore di Brescia, Paolo Sartori, che è stato costretto a ordinare una carica di alleggerimento e lancio di lacrimogeni. Negli scontri un poliziotto è rimasto ferito.

Oltre alle denunce all'autorità giudiziaria il questore valuterà ulteriori provvedimenti. "Sono state scene alle quali si spera di non dover mai assistere. Non è ammissibile che una manifestazione per la pace e contro la violenza si trasformi essa stessa in atti di violenza premeditati contro le forze di Polizia. Questo non può essere tollerato", ha detto il questore del capoluogo lombardo.