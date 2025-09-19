Russia, c'è un vero pericolo per la Nato? La certezza dei servizi segreti italiani: non hanno la capacità

Foto: Lapresse

Gabriele Laganà 19 settembre 2025

a

a

Con il crescere della tensione politico-militare nell’Europa dell’est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare un attacco contro i Paesi della Nato. Ciò inevitabilmente significherebbe lo scoppio di una Terza guerra mondiale. I servizi segreti italiani, però, smentiscono questo rischio. A rilanciare la notizia è La Stampa che oggi riporta cosa è stato detto nel giorno della presentazione della nuova rivista dei servizi segreti Gnosis. Innanzitutto sembra molto difficile che Mosca possa scatenare un conflitto diretto. Ma potrebbero optare per un’altra soluzione. “I russi potrebbero al più tentare qualche colpo di mano come in Crimea nel 2014”, è il ragionamento. Quanto accaduto con i droni in Polonia va visto più come una provocazione o un test sulla reazione della Nato, piuttosto che una vera e propria sfida bellica sul campo.

La Russia potrebbe avere mire sulle terre di confine. Tra queste, ad esempio, figura la Moldova. Qui Putin e suoi fedelissimi si ritengono padroni mentre le istituzioni guardano ai Paesi occidentali. Non ci dovrebbe essere pericolo per i Paesi baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia, ndr) che sono sotto l’ombrello della Nato. È stato anche sottolineato che le guerre moderne si fanno con le tecnologie, gli arsenali e l’economia che cresce. Caratteristiche fondamentali ma che oggi la Russia non possiede. Pericolo sventato? Non del tutto. Perché il vero rischio sarebbe un altro: la guerra ibrida. Un fronte su cui Mosca investe. E tanto. Qualche mese fa, nella Relazione sulla sicurezza al Parlamento, il Dipartimento informazione e sicurezza indicava nella Russia e nella Cina degli attori “capaci di porre in essere campagne coordinate, multi-vettoriali e sinergiche in grado di sfruttare alcune caratteristiche strutturali e attaccare le debolezze sistemiche dei Paesi occidentali”.