Camion, pasti e carburante: i veri numeri degli aiuti a Gaza. Altro che Flotilla...

Mentre le barche targate Global Sumud Flotilla salvano verso Gaza per portare aiuti che a loro dire, e secondo la propaganda di Hamas, vengono negati alla popolazione palestinese arrivano i veri numeri. Martedì 9 settembre 268 camion umanitari sono entrati nella Striscia attraverso i valichi di Zikim e Kerem Shalom, dove hanno effettuato operazioni di scarico, fanno sapere fonti ufficiali israeliani.

Inoltre, 7 autocisterne di carburante sono state fatte entrare nel territorio. È un flusso continuo: 394 camion sono stati ritirati per essere distribuiti all’interno di Gaza mentre al momento, 203 camion risultano in attesa del ritiro per la distribuzione. Sul fronte del cibo, le stesse fonti comunicano che la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ha inoltre distribuito 1.200.000 pasti. A netto della propaganda di Hamas e delle sigle antiisraeliane.