Flotilla per Gaza, il soccorso di Albanese a Greta ma l'incendio è un giallo

La Global Sumud Flotilla continuerà il suo viaggio a Gaza nonostante l'"attacco" subito questa notte nelle acque tunisine. Lo ha detto il portavoce Ghassen Henchiri in una conferenza stampa in diretta nella capitale tunisina. Durante il punto stampa è intervenuta anche un altro membro della Flotilla, il portoghese Miguel Duarte, che era sulla nave Familia che ha preso fuoco. Henchiri ha detto di aver visto "un drone" sorvolare che ha "sganciato" qualcosa esplodendo e causando un incendio sulla barca. Il ministero dell'Interno tunisino, poco dopo l'incidente, ha invece dichiarato che l'incendio sulla barca è stato causato dal rogo di un giubbotto di salvataggio, negando che si sia trattato di "un atto ostile".

A soffrire soccorso agli attivisti dopo l'incendio sulla barca usata per il viaggio anche da Greta Thunberg non può mancare la relatrice Onu Francesca Albanese. "Mi trovo qui come esperto indipendente perché vivo a sei minuti da questo luogo e quello che ho trovato, arrivando, è stato un grande shock: a quanto pare, infatti, la principale imbarcazione della Flotilla, la Family, è stata attaccata da un drone. Naturalmente sarà necessario verificarlo, ma esiste già una storia di attacchi contro la Flotilla. Attualmente ci sono dichiarazioni che minacciano la Flotilla, provenienti da Israele, mentre nessun altro Stato protegge questa nave, se non la Tunisia, che ha creato un porto sicuro. La questione è che, se venisse confermato che si tratta di un attacco con droni, si tratterebbe di un'aggressione e di un atto ostile contro la Tunisia e contro la sua sovranità", afferma Albanese, "ancora una volta, non possiamo continuare a tollerare e a normalizzare l'illegalità".

Tuttavia le autorità tunisine affermano che nessun drone è stato individuato dopo l'allarme della flottiglia, mentre gli attivisti adducono a prova dell'attacco un video in cui si vede una fiammata provenire dall'alto.