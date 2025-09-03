Medio Oriente, “studiosi di genocidio con 30 dollari”: la rivelazione che inchioda la Iags

03 settembre 2025 a

La rivelazione scottante del giornalista israeliano Eitan Fischberger ha scatenato un vero e proprio terremoto. Per diventare un accademico esperto di genocidio bastano solo 30 dollari. Notizia, questa, che ha portato subito alla chiusura dell'account X dell'International Association of Genocide Scholars (Iags), citata in questi giorni dalle più autorevoli testate internazionali perché gran parte dei suoi aderenti ritiene che la guerra di Israele contro Hamas costituisca genocidio. Sul gruppo di oltre 600 membri (non è chiaro quanti reali e quanti fittizi), nato nel 1994 con l'obiettivo dichiarato di promuovere lo studio del genocidio e contrastare il negazionismo, si è abbattuto ora un danno reputazionale notevole.

Sebbene l'associazione abbia avuto un ruolo nel consolidare i genocide studies come campo di ricerca autonoma, negli ultimi anni è stata accusata da più parti di aver perso credibilità, trasformandosi in terreno di scontro politico più che accademico. La frattura è esplosa tra il 2023 e il 2025, dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre e l'inizio delle operazioni israeliane a Gaza, anni in cui la Iags ha approvato una serie di risoluzioni altamente controverse. Fino ad arrivare alla settimana scorsa: l'86% dei membri avrebbe definito "genocidio" le azioni di Israele a Gaza. La presa di posizione ha suscitato l'entusiasmo di Hamas, che ha subito diffuso la notizia sui suoi canali, e indignazione in Israele, con un portavoce del ministero degli Esteri che ha definito la risoluzione "deprecabile". A irrompere nel dibattito, una serie di tweet di Eitan Fischberger, ricercatore israeliano, che ha indagato sulla reale natura dell'associazione, definita sui media internazionali "principale gruppo di accademici in questo campo scientifico".

Bastano 30 dollari per diventare "scholars": questa è la rivelazione bollente con cui Fischberger ha dimostrato che chiunque può diventare membro della Iags. È sufficiente versare una quota di iscrizione di 30 dollari, senza alcuna verifica di titoli accademici o pubblicazioni scientifiche. Non servono un PhD, una peer review o un curriculum: basta una carta di credito. La scoperta ha fatto emergere casi paradossali di profili fittizi o satirici accettati come membri, tra cui il pupazzo "Cookie Monster", un Adolf Hitler residente in Palestina e l'imperatore Palpatine di Guerre Stellari. Fischberger stesso, dopo aver aderito per smascherare la pratica, ha visto il proprio account disattivato, mentre il sito della Iags oscurava le pagine dei membri e l'account ufficiale su X veniva sospeso.