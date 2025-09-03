Lisbona, deraglia la funicolare "Gloria": ci sono almeno 15 morti e 20 feriti

03 settembre 2025 a

Incidente drammatico a Lisbona. La conosciuta funicolare portoghese "Gloria" è deragliata e si è schiantata contro un edificio. Il bilancio, al momento, conta almeno 15 morti e 20 feriti, di cui nove in condizioni critiche. Le foto e i video scattati sul posto mostrano la funicolare praticamente distrutta. Stando a quanto si apprende, diverse sono le persone rimaste intrappolate nel mezzo, che è in grado di trasportare fino a 42 persone e collega la parte bassa del centro dalla capitale portoghese, Praça dos Restauradores, al Bairro Alto, e per questo è il mezzo più usato dai turisti. La Farnesina, intanto, si è mobilitata. L'ambasciata d'Italia a Lisbona è in contatto con le autorità locali e sta conducendo verifiche sull'eventuale presenza di italiani.