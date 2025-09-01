Gaza, la rovinosa ritirata della "flotilla" ProPal: "Venti di oltre 30 nodi"

01 settembre 2025 a

a

a

Il maltempo ha costretto la Global Sumud Flotilla a rientrare al porto di Barcellona ma le imbarcazioni faranno un nuovo tentativo di portare aiuti umanitari a Gaza già oggi pomeriggio. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El País, precisando che le tempeste che stanno colpendo la zona nord-orientale della Spagna hanno costretto la spedizione a tornare indietro già da ieri sera, dirigendosi verso il porto di Barcellona. Chissà se ha pesato sulla scelta la posizione del governo di Israele che ha detto che tratterà gli attivisti alla guisa di terroristi.

Israele stufo delle crociere ProPal: "Li tratteremo come terroristi"

In ogni caso, l'organizzazione ha approfittato di quella che definisce una "sosta tecnica" per apportare le ultime modifiche alle trenta imbarcazioni che compongono la flottiglia. Dopo essere partite alle tre del pomeriggio di ieri, circondate da una folla che ha applaudito l'equipaggio al suo passaggio, le imbarcazioni si sono dirette a Tunisi, dove sarebbero dovute arrivare il 4 settembre. Tuttavia, dopo diverse ore di traversata contro le onde, l'organizzazione ha deciso di rientrare al porto di Barcellona per garantire la sicurezza, soprattutto per le imbarcazioni più piccole. Tutte le imbarcazioni sono arrivate in porto nella tarda serata di domenica e l'intenzione è di ripartire nel primo pomeriggio di oggi.

Video su questo argomento Greta Thunberg a Barcellona guida la Flotilla per Gaza: "Romperemo il blocco illegale" TMNews

"A causa delle pericolose condizioni meteorologiche, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo rientrati in porto per lasciar passare la tempesta. Questo ha comportato un ritardo della nostra partenza per evitare complicazioni con le imbarcazioni più piccole", ha sottolineato l'organizzazione. "Di fronte a venti di oltre 30 nodi e all'imprevedibilità del Mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e garantire il successo della nostra missione", ha aggiunto. L'evento meteorologico imprevisto ha costretto le due flottiglie che si uniranno sulle coste di Italia e Tunisia a modificare i loro piani iniziali, ritardando la partenza di un giorno.

Dal 2008, circa cinquanta flottiglie sono salpate per Gaza, di cui solo le prime cinque sono riuscite ad arrivare. Nel 2010 è stato fondato ufficialmente il movimento Freedom Flotilla, che in questa occasione è stato ribattezzato Global Sumud Flotilla. La parola sumud si traduce dall'arabo come "persistenza o perseveranza costante", motivo per cui hanno deciso di dare questo soprannome a questa missione.