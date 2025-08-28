Droni russi su Kiev fanno strage: colpiti anche uffici Ue e British Council

28 agosto 2025 a

Nel corso della scorsa notte a Russia ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, colpendo la capitale Kiev e diverse regioni lontane dalle linee del fronte. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, almeno 14 persone sono rimaste uccise nella capitale, tra cui tre minorenni di 2, 14 e 17 anni, mentre i feriti sono 38, di cui molti ricoverati in ospedale. Il ministro degli Interni Ihor Klymenko ha precisato che dodici vittime si registrano nel distretto di Darnytskyi, dove un condominio di cinque piani è stato colpito e distrutto, e una nel distretto di Shevchenkivskyi. Le operazioni di soccorso hanno visto l'impiego di circa 1.500 operatori tra vigili del fuoco ed emergenza civile. Secondo i dati diffusi dall'Aeronautica militare ucraina, Mosca ha lanciato durante la notte 598 droni - inclusi Shahed d'attacco e droni esca - e 31 missili, tra cui due missili balistici ipersonici Kh-47 Kinzhal. Le difese aeree ucraine sono riuscite a intercettare 563 droni e 26 missili. Nonostante ciò, Kiev è stata scossa da numerose esplosioni che hanno danneggiato abitazioni, scuole, uffici e infrastrutture. Il Kyiv Independent riferisce che l'attacco ha interessato anche altre regioni del Paese, con droni in sciami segnalati sugli oblast di Zhytomyr, Odessa e Mykolaiv, e allarmi aerei estesi fino a Leopoli e Ivano-Frankivsk. Colpito anche un deposito ferroviario a Koziatyn (Vinnytsia), dove è stato danneggiato un treno ad alta velocità Intercity+, senza causare vittime.

A Kiev, oltre agli edifici residenziali, sono stati danneggiati un centro commerciale, una scuola, un asilo e diversi uffici. L'attacco ha provocato anche incendi in più quartieri e il danneggiamento di un edificio della missione dell'Unione Europea, come denunciato dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha. La delegata UE a Kiev, Katarina Mathernova, ha definito l'azione "la vera risposta di Mosca agli sforzi di pace".

Video su questo argomento Massiccio attacco contro Kiev, Zelensky: "Mosca non vuole diplomazia" TMNews

Anche l'edificio del British Council a Kiev è stato danneggiato durante l'attacco. Il direttore generale Scott McDonald, ha dichiarato che la guardia dell'edificio è ferita ma in condizioni "stabili". In merito all'accaduto è intervenuto il premier britannico, Keir Starmer, parlando di attacco "insensato". "I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite dagli attacchi russi insensati su Kiev, che hanno danneggiato anche l'edificio del British Council", ha dichiarato Starmer come riporta Sky News. "Putin sta uccidendo bambini e civili e sabotando le speranze di pace. Questo spargimento di sangue deve finire", ha ammonito il premier di Londra.

Anche la sede del quotidiano Ukrainska Pravda ha riportato danni. In risposta, aerei polacchi e della NATO sono stati fatti decollare "per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco", ha comunicato l'esercito di Varsavia. Il presidente Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent, ha definito l'attacco "una risposta diretta della Russia alle richieste internazionali di cessate il fuoco e diplomazia". "Mosca sceglie la balistica invece del tavolo delle trattative", ha aggiunto, sollecitando una presa di posizione da parte della Cina e dell'Ungheria.