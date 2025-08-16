Ucraina, la richiesta di Merz: "Vertice trilaterale sia ospitato in Europa"

16 agosto 2025 a

Il vertice tra Trump, Zelensky e Putin potrebbe tenersi in Europa; lo ha suggerito la cancelleria tedesca, nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI) contro il presidente russo. "Penso che un incontro tripartito si terrà. Data e luogo devono ancora essere stabiliti. Abbiamo proposto che la sede sia in Europa", ha detto Friedrich Merz in un'intervista alle emittenti tedesche NTV e RTL. "Forse questo dovrebbe essere il luogo in cui questi colloqui si terranno in modo permanente", ha aggiunto il leader tedesco, senza menzionare alcuna città o Paese specifico. "Si tratta di questioni di dettaglio. Saranno chiarite solo nei prossimi giorni o addirittura settimane", ha continuato Merz. La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto contro Vladimir Putin nel marzo 2023 per il trasferimento "illegale" di bambini ucraini in Russia. I leader europei si sono detti pronti a facilitare un vertice tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

"Russo torni a essere lingua ufficiale". La richiesta di Putin

Se l'intenzione di Trump di arrivare a un accordo di pace complessivo "avrà successo, varrà più di un cessate il fuoco". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un'intervista alla Zdf, aggiungendo che i risultati del summit fra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sono stati "molto più significativi di quanto abbiamo visto nella conferenza stampa". La dichiarazione di Merz si riferisce al fatto che, mentre prima dell'incontro di Anchorage Trump aveva insistito sull'obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco, in un post pubblicato dopo il vertice ha cambiato nettamente posizione affermando che "è stato stabilito da tutti che il modo migliore per porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di arrivare direttamente a un accordo di pace, che metterebbe fine al conflitto, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non viene rispettato". Una posizione che si avvicina a quella di Putin, che ha sempre sostenuto di volere una risoluzione del conflitto rimuovendo quelle che definisce le sue cause profonde.