Ucraina, il diktat di Putin: "Russo torni a essere lingua ufficiale"

Il presidente russo, Vladimir Putin, nel vertice in Alaska con Donald Trump ha chiesto garanzie affinche' il russo torni a essere una lingua ufficiale in Ucraina e la sicurezza delle chiese ortodosse russe. Lo riporta il New York Times citando "due alti funzionari europei" informati sui contenuti della telefonata tra il presidente Usa e i rappresentanti europei.

Zelensky lunedì alla Casa Bianca: "Sì al trilaterale". I leader Ue chiedono garanzie per Kiev

"Il colloquio è stato molto franco, sostanziale e, secondo me, ci avvicina alle decisioni necessarie", ha detto Putin riferendo dell'incontro con Trump. "Non avevamo avuto negoziati diretti a questo livello da molto tempo", ha poi aggiunto, spiegando di "aver avuto l'impressione di ribadire in modo calmo e dettagliato le nostre posizioni".