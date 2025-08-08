"Hamas ucciderà gli ostaggi", l'Egitto avverte Trump sul piano di Netanyahu per Gaza

08 agosto 2025 a

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'occupazione militare di Gaza City. L'operazione militare israeliana prevede lo sfollamento di "tutti i civili palestinesi" dalla città settentrionale nei campi nella zona centrale di Gaza e il trasferimento del potere, in seguito, a "forze arabe". Non mancano le proteste. I partiti di opposizione israeliani hanno reagito con durezza alla decisione del primo ministro. L'ex premier Yair Lapid, capo dell'opposizione, ha definito la scelta di Netanyahu un "disastro" che "condanna a morte" gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas.

A riguardo, l'Egitto avrebbe avvertito Washington che il piano israeliano di occupare Gaza "porterà necessariamente alla morte degli ostaggi israeliani, perché i loro rapitori hanno ricevuto l'ordine di 'neutralizzarli' se dovessero essere sotto assedio". Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato al movimento filoiraniano Hezbollah. Il diplomatico ha aggiunto che "il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha richiesto una comunicazione diretta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump" sul tema.

Intanto Hamas in una dichiarazione ha affermato che la popolazione di Gaza "continuerà a ribellarsi contro l'occupazione". "L'espansione dell'aggressione contro il nostro popolo palestinese non sarà una passeggiata", ha affermato il gruppo militante.