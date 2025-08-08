"Hamas ucciderà gli ostaggi", l'Egitto avverte Trump sul piano di Netanyahu per Gaza
Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'occupazione militare di Gaza City. L'operazione militare israeliana prevede lo sfollamento di "tutti i civili palestinesi" dalla città settentrionale nei campi nella zona centrale di Gaza e il trasferimento del potere, in seguito, a "forze arabe". Non mancano le proteste. I partiti di opposizione israeliani hanno reagito con durezza alla decisione del primo ministro. L'ex premier Yair Lapid, capo dell'opposizione, ha definito la scelta di Netanyahu un "disastro" che "condanna a morte" gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas.
A riguardo, l'Egitto avrebbe avvertito Washington che il piano israeliano di occupare Gaza "porterà necessariamente alla morte degli ostaggi israeliani, perché i loro rapitori hanno ricevuto l'ordine di 'neutralizzarli' se dovessero essere sotto assedio". Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato al movimento filoiraniano Hezbollah. Il diplomatico ha aggiunto che "il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha richiesto una comunicazione diretta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump" sul tema.
Intanto Hamas in una dichiarazione ha affermato che la popolazione di Gaza "continuerà a ribellarsi contro l'occupazione". "L'espansione dell'aggressione contro il nostro popolo palestinese non sarà una passeggiata", ha affermato il gruppo militante.