Regno Unito, Starmer sotto scacco del partito: riconoscerà lo Stato di Palestina

Messo sotto pressione del suo partito laburista, il premier britannico Keir Starmer si prepara ad annunciare questa settimana il suo piano per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Lo svela il Daily Telegraph: secondo il quotidiano, il riconoscimento sarà subordinato a un cessate il fuoco a Gaza e potenzialmente alla restituzione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Non è ancora chiaro se l'annuncio sarà dato in un discorso o in una conferenza stampa.

Starmer ha convocato per questo pomeriggio una riunione di emergenza del suo governo per valutare la situazione a Gaza e i piani per "una pace duratura" nella Striscia, che potrebbero includere una tabella di marcia verso il riconoscimento dello Stato palestinese, ha riferito un portavoce. La riunione è prevista alle 14:00 ora locale (le 15:00 in Italia). Starmer è concentrato "su un percorso di pace che garantisca un sollievo immediato per coloro che sono sul campo e un percorso sostenibile verso una soluzione a due Stati", ha spiegato la fonte. "Siamo chiari sul fatto che il riconoscimento dello Stato palestinese è una questione di quando, non di se", ma deve essere "parte di un piano più ampio che garantisca una sicurezza duratura sia per i palestinesi sia per i cittadini di Israele", ha aggiunto. Il Regno Unito seguirà quindi le orme della Francia di Emmanuel Macron.