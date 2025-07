Dazi, accordo tra Usa e Ue al 15. Trump: "La più grande intesa mai raggiunta"

27 luglio 2025 a

Gli Stati Uniti e l'Ue hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede il 15% dei dazi sui prodotti europei. L'ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, secondo cui si tratta "della più grande intesa mai raggiunta". L'accordo prevede - sempre secondo il presidente americano - anche l'acquisto di armi americane da parte degli europei". Credo che porterà molta unità e amicizia. Andrà tutto benissimo". L'ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, commentando l'accordo commerciale con l'Ue. Per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio "la situazione resta com'e'. E' una questione globale e resterà cosi' com'e'".

Dazi, Europa verso il modello Giappone. Ma manca il via libera di Trump

Soddisfazione anche da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "E' stato un duro lavoro da parte degli staff, e di questo li ringrazio, ce l'abbiamo fatta. Ed è un bene, davvero positivo". L'ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del bilaterale con il presidente americano, Donald Trump, in cui è stato siglato l'accordo commerciale Ue-Usa.