Dazi, Trump: "Accordo enorme" con il Giappone, pagherà tariffe al 15%

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver firmato "il più grande accordo commerciale della storia con il Giappone", definendolo "un ottimo affare per tutti" e spiegando che è arrivato dopo un lungo lavoro. È quanto si legge in un post pubblicato su Truth dal tycoon repubblicano, che ha comunicato così l'intesa che vedrà il Giappone "pagare agli Usa dazi reciproci" del 15%, rispetto al 25% indicato nella "lettera" che Trump pubblicò a inizio mese, indirizzata al premier Shigeru Ishiba, e al 24% annunciato a inizio aprile per le esportazioni dal Giappone prima della pausa di 90 giorni. Il Giappone "investirà, su mia indicazione, 550 miliardi di dollari negli Usa, che ne riceveranno il 90% dei profitti", ha anticipato. Ma non ci sono per ora dettagli.

"Questo accordo creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro, non c'è mai stato nulla di simile - prosegue il post - Forse, la cosa più importante, è che il Giappone aprirà il Paese al mercato, compresi auto e camion, riso e alcuni prodotti agricoli e altre cose". "Riteniamo che sia un grande successo aver ottenuto la maggiore riduzione (dei dazi) tra i paesi con un surplus commerciale con gli Stati Uniti", si è congratulato il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba. L'annuncio è arrivato proprio mentre il negoziatore Ryosei Akazawa era in visita a Washington per l'ottava volta. "Missione compiuta", ha esultato.