New Orleans, svista clamorosa in carcere: liberato detenuto sbagliato. Parte la caccia all'uomo

Un grave errore amministrativo ha portato al rilascio accidentale di Khalil Bryan, 30 anni, dal carcere Orleans Justice Center di New Orleans, dove era detenuto per reati gravi tra cui possesso di refurtiva, violenza domestica, minaccia con arma da fuoco e invasione di domicilio. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo di Orleans, Susan Hutson, Bryan è stato confuso con un altro detenuto con un cognome simile. "È stato un errore grave e me ne assumo la piena responsabilità", ha detto Hutson in conferenza stampa, annunciando un'indagine interna e provvedimenti disciplinari imminenti.

l capo della polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick, ha lanciato un appello al fuggitivo affinché si costituisca, avvertendolo che chiunque lo stia aiutando sarà perseguito penalmente. "Ha una storia criminale violenta", ha ricordato, riferendo che Bryan era sottoposto a due cauzioni per un totale di 125.000 dollari e che avrebbe dovuto comparire in aula per un'udienza preliminare. Nonostante i fermi attivi, è stato rilasciato quando un agente ha scambiato la sua identità con quella di un altro detenuto per cui era stata pagata una cauzione. Il procuratore di Orleans, Jason Williams, ha definito l'accaduto "profondamente preoccupante" e sintomo di problemi sistemici nella gestione dei detenuti. "Questo tipo di negligenza rappresenta un rischio immediato per la sicurezza pubblica", ha dichiarato, aggiungendo che il suo ufficio sta valutando l'ipotesi di incriminare i responsabili del rilascio. Le autorità hanno già avvisato la vittima del caso e stanno contattando tutte le persone coinvolte nei procedimenti contro Bryan. L'episodio arriva dopo che, a maggio, dieci detenuti erano evasi dallo stesso carcere, uno dei quali è ancora in fuga.