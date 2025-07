Obama inseguito dalla polizia: il nuovo meme postato da Trump

26 luglio 2025 a

Il presidente americano Donald Trump è tornato all'attacco di Barack Obama. Il tycoon repubblicano ha postato sul suo social Truth il meme di un inseguimento in autostrada che vede l'ex inquilino della Casa Bianca su un'automobile, seguito da numerose pattuglie della polizia con al volante Trump stesso e il vice JD Vance. La scena rimanda al famoso inseguimento di O.J. Simpson a bordo di una Ford Bronco bianca guidata dall'ex compagno di squadra nei Buffalo Bills Al Cowlings il 17 giugno del 1994 sulle strade di Los Angeles.

Una mossa social, questa, che è arrivata a poco tempo di distanza dal video generato dall’intelligenza artificiale che mostra l’arresto dell’ex presidente da parte di tre agenti dell’Fbi nello Studio Ovale. Un filmato che inizia con Obama che afferma: "Soprattutto il Presidente è al di sopra della legge". Seguono politici statunitensi che ricordano: "Nessuno è al di sopra della legge". La clip passa poi a un video generato dall’IA che mostra Obama mentre viene ammanettato da due agenti dell’Fbi nello stesso ufficio che un tempo occupava come presidente. Il video si conclude con Obama in piedi in una cella, con indosso la tuta arancione del carcere.