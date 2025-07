Ucraina, pioggia di droni e missili su Kiev e Leopoli. E arriva il ministro francese

21 luglio 2025 a

Altra notte di attacchi missilistici russi in Ucraina. Droni e missili hanno preso di mira in particolare Kiev e Leopoli, dove i russi hanno colpito un complesso residenziale. L'ennesimo massiccio attacco di missili e droni è ancora in corso. Le forze di Mosca hanno fatto scattare l'operazione nella notte da diverse direzioni inducendo lo Stato Maggiore ucraino a dichiarare l'allerta aerea a Kiev e in tutte le regioni. Nella notte l'attacco su quattro quartieri di Kiev ha causato almeno un morto e due feriti, secondo le autorità locali, che hanno anche segnalato un incendio in un asilo. "Purtroppo abbiamo informazioni su una persona che è morta a seguito dell'attacco", ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, aggiungendo che due persone sono rimaste ferite. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha dichiarato che sono scoppiati diversi incendi, tra cui quello in un asilo nel quartiere Dniprovsky. Secondo Klitschko, gli attacchi e i detriti dei droni intercettati hanno colpito anche edifici residenziali, un supermercato e l'ingresso di una stazione della metropolitana, il quale ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi

Dall'altra parte del fronte, almeno 13 droni sono stati abbattuti domenica mentre si avvicinavano a Mosca, ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, su Telegram. Un drone ha colpito un edificio residenziale a Zelenograd, un sobborgo di Mosca, danneggiando un appartamento ma senza causare vittime, secondo Sobyanin. In precedenza, il Ministero della Difesa russo aveva dichiarato che le sue forze avevano abbattuto 93 droni ucraini diretti in territorio russo nella notte tra sabato e domenica, tra cui almeno 15 che sembravano diretti verso Mosca.

Intantp il ministro degli Esteri francese Jean Noel Barrot è arrivato a Kiev per una visita ufficiale di due giorni. In agenda l'incontro con il suo omologo ucraino Andrij Sybiha, con il presidente Volodymyr Zelensky e la nuova premier Yulia Svyrydenko. "In seguito alle sanzioni senza precedenti adottate dalla Francia e dall'Unione Europea contro la Russia, il ministro farà il punto sul sostegno della Francia all'Ucraina", ha affermato il ministero degli Esteri francese in un comunicato stampa. Barrot è arrivato poco dopo la revoca dell'allerta aerea a Kiev, al termine di un'altra notte di attacchi russi in cui è morta almeno una persona nella capitale. "Mentre le forze russe continuano a sferrare attacchi regolari contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, minacciando la sua sicurezza e quella del continente europeo, il ministro visiterà la centrale nucleare di Chernobyl", ha affermato il ministero degli Esteri francese. La Francia ha contribuito a riparare la copertura radioattiva della centrale nucleare di Chernobyl, colpita da un drone russo a febbraio.