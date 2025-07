Dazi, Trump: tariffe al 30% per l'Ue. Ursula: sconvolgente, pronti a reagire

12 luglio 2025 a

È arrivata, dopo una lunga attesa, la lettera di Donald Trump all'Unione Europea sui dazi. Una missiva il cui contenuto va oltre le aspettative, con una tariffa del 30% fissata sulle importazioni negli Usa a partire dal primo agosto che è un vero e proprio shock sul commercio internazionale. "La nostra relazione è stata, sfortunatamente, lontana dall'essere reciproca", scrive l'amministrazione statunitense per motivare la decisione, minacciando inoltre ulteriori ritorsioni in caso di risposta da parte di Bruxelles. Se l'Unione Europea decidesse di reagire, infatti, "l'importo scelto, qualunque esso sia, verrà aggiunto al 30% applicato", si legge nella missiva, in cui si ribadisce anche che i dazi non verranno applicati sui beni che l'Unione Europea, o aziende interne all'Unione Europea, decideranno di produrre negli Stati Uniti.

Dazi del 30 per cento da agosto, la lettera di Trump all'Europa

Inoltre, "se deciderete di aprire i vostri mercati - fino ad adesso chiusi - agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie, così come le vostre barriere commerciali, potremmo forse valutare una modifica a questa lettera", si legge. Un annuncio, questo, che arriva come un terremoto e che travolge, almeno per il momento, le speranze di arrivare a un accordo. Forzando la risposta decisa di Ursula von der Leyen, per la quale l'entrata in vigore di una simile aliquota "sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche", andando a danno "delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico". La leader della Commissione Europea ha affermato di voler "continuare a lavorare per raggiungere un accordo", anche a dimostrazione "del nostro impegno per il dialogo, la stabilità e un partenariato transatlantico costruttivo", ma allo stesso tempo ha descritto la Commissione "pronta a contromisure" al fine "di salvaguardare gli interessi Ue".

Dazi, von der Leyen anticipa contromisure. Palazzo Chigi: "Accordo equo"

Intanto, per domani è stata convocata una riunione Coreper, cioè del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Riunione a cui guarderanno interessati tutti gli attori economici europei, a partire da Confindustria, il cui presidente Emanuele Orsini invita a "mantenere la calma", non potendo "compromettere i nostri mercati finanziari", sottolineando come la lettera arrivata dagli Stati Uniti significhi "una sgradevole volontà di trattare". Dalla Francia il presidente Emmanuel Macron esprime la sua "forte disapprovazione" e invita a "difendere gli interessi europei". Per la Germania occorre "pragmatismo" nei negoziati con gli Usa mentre l'Ungheria attacca la presidente della Commissione Secondo Budapest infatti i dazi imposti dal presidente americano sono "un'altra prova dell'incompetenza di Ursula Von der Leyen e della Commissione Ue".