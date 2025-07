Dazi, Trump annuncia tariffe del 25% per Corea del Sud e Giappone: le lettere

07 luglio 2025 a

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aumentato i dazi su due dei principali partner commerciali del Paese di cui è alla guida. I leader di Giappone e Corea del Sud hanno ricevuto lettere in cui venivano informati della nuova aliquota tariffaria. Questo vuol dire che entrambi i Paesi dovranno affrontare una tariffa del 25% a partire dal 1° agosto. Il tycoon repubblicano lo ha dichiarato in un post su Truth in cui sono state pubblicate le lettere, dando potenzialmente più tempo ai Paesi per negoziare gli accordi.

"È un grande onore per me inviarvi questa lettera che testimonia la forza e l'impegno della nostra relazione commerciale", è l'esordio di entrambe le missive, in cui Trump parla un "rapporto tutt'altro che reciproco". "A partire dal primo agosto 2025 imporremo al Giappone dazi del 25% su tutti i prodotti giapponesi inviati negli Stati Uniti, separati da tutti i dazi settoriali" e "se per qualsiasi ragione deciderete di aumentare le vostre misure tariffarie allora qualsiasi numero sceglierete per alzarle verrà aggiunto al 25%", si legge nella "lettera" con una formulazione praticamente identica a quella indirizzata al presidente della Corea del Sud.

Sia il Giappone che la Corea del Sud sono storici alleati degli Usa nella regione. Alcuni media americani leggono la mossa di Trump come una possibile chance per i due Paesi per ulteriore tempo per negoziare accordi. In entrambe le "lettere" si legge che "il 25%" è "molto inferiore rispetto al necessario per eliminare la disparità di deficit commerciale che abbiamo con il vostro Paese". Al Giappone così come alla Corea del Sud viene chiesto di fabbricare negli Usa per evitare le misure tariffarie. "Non ci saranno dazi" se i due Paesi o "aziende" dei due Paesi "decideranno di costruire o produrre negli Usa".