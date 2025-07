Guerra colpo su colpo: l'Ucraina colpisce la base dei caccia russi, la reazione di Mosca

05 luglio 2025 a

a

a

Accelerazione sul campo nella guerra in Ucraina. Le Forze armate di Kiev hanno annunciato di aver sferrato un attacco contro la base aerea russa della regione di Voronezh. Nella base della città di Borisoglebsk erano di stanza aerei da combattimento Sukhoi Su-34, Su-35S e Su-30SM, hanno annunciato oggi le forze armate di Kiev precisando che tra i bersagli colpiti figurano un deposito di bombe plananti, un aereo da addestramento e probabilmente altri velivoli. "Le forze di difesa continuano ad adottare tutte le misure necessarie per indebolire la capacità degli occupanti russi di attaccare le infrastrutture civili e costringere la Federazione Russa a cessare la sua aggressione armata contro l'Ucraina", hanno scritto le forze armate su Telegram. Il ministero della Difesa russo ha confermato l'attacco di droni ucraini sulla regione di Voronezh senza però fare riferimento ad alcun danno subito. L'aeronautica russa attacca ripetutamente la regione ucraina occidentale di Kharkiv a partire dalla regione di Voronezh.

"Kadyrov gravemente malato", pronto a cedere il potere al figlio 18enne

Le forze armate russe intanto hanno distrutto due lanciatori e due stazioni radar del sistema missilistico antiaereo Patriot, danneggiando anche le infrastrutture degli aeroporti militari delle Forze Armate ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. "L'aviazione tattica e operativa, i droni d'attacco, le truppe missilistiche e l'artiglieria delle Forze armate russe hanno distrutto due lanciatori e due stazioni radar AN/MPQ-65 del sistema missilistico antiaereo Patriot prodotto negli Usa, danneggiato l'infrastruttura degli aeroporti militari, depositi di carburante e di equipaggiamento tecnico-militare, un'officina di assemblaggio e siti di stoccaggio per droni d'attacco, nonché punti di schieramento temporaneo di formazioni delle Forze armate ucraine, nazionalisti e mercenari stranieri in 152 distretti", ha comunicato il ministero russo.