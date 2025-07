Putin a pugno duro, l'allarme Nato: può reggere la guerra in Ucraina fino al 2027

04 luglio 2025 a

a

a

Secondo le ultime analisi dell’intelligence NATO, Vladimir Putin sarebbe in grado di sostenere la guerra in Ucraina almeno fino al 2027. Le valutazioni, presentate durante il vertice dell’Alleanza a L’Aia, indicano che, nonostante l’economia russa stia peggiorando, il Cremlino ha ancora risorse sufficienti per mantenere alto il ritmo dell’offensiva.

Oggi la Russia destina il 32% del bilancio statale alla difesa, più del doppio rispetto al periodo prebellico. La crescita economica si sta rapidamente riducendo — dal 4% previsto a un probabile 1% — mentre il Fondo Sovrano ha visto le sue riserve crollare da 150 a 37 miliardi di dollari. Gran parte di questi fondi è stata usata per acquistare armamenti dall’estero e sostenere la produzione interna: le fabbriche russe producono circa 130 carri armati al mese e stanno rimettendo in funzione migliaia di mezzi sovietici.

Per la NATO, finché la macchina bellica russa continuerà a reggere, Putin non cercherà un accordo. Lo conferma anche il fallimento della telefonata tra lui e Donald Trump, avvenuta il 3 luglio: nessun passo avanti, nessuna apertura.