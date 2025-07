Cecenia, Kadyrov "gravemente malato": pronto a cedere il potere al figlio 18enne

Salvatore Martelli 05 luglio 2025 a

Di padre in figlio: la successione in Cecenia sembra essere questione di tempo e le condizioni di salute di Ramzan Kadyrov, l’uomo che da quasi vent’anni è saldo alla guida della repubblica della Federazione Russa, sarebbero sempre più critiche tanto da spingerlo a lanciare l’ascesa di uno dei suoi quattordici figli.

Il mistero su Kadyrov si alimenta da mesi: il presidente della Cecenia infatti non si vede più nelle occasioni ufficiali e a sostituirlo è il suo primo ministro. Nei servizi delle televisioni cecene appare sempre più di rado mentre solo un anno fa era presente ogni giorno e i social del presidente non vengono aggiornati con la costanza di sempre.

Come ricostruito da Il Corriere della Sera e Samuele Finetti, queste sarebbero tutte prove che confermerebbero il rapido aggravamento della malattia al pancreas di cui da tempo Kadyrov soffrirebbe. Il diretto interessato non avrebbe smentito le voci insistenti sulla sua salute, o almeno non del tutto: in un video pubblicato a maggio avrebbe infatti dichiarato “Tutti gli uomini camminano sulla via della malattia e della morte. Solo colui che ci ha dato il respiro può decidere quanto a lungo vivremo”.

In questo quadro, la questione della successione sarebbe diventata cruciale: uno dei suoi quattordici figli potrebbe infatti prendere il suo posto e il giovanissimo Adam, non ancora 18 anni, sembra essere il suo favorito.

Adam è diventato popolare quando a 15 anni era stato ritratto mentre malmenava un detenuto nella prigione di Grozny. Come premio, il padre lo aveva nominato comandante del proprio servizio di sicurezza, comandante delle forze di polizia, segretario del Consiglio di Sicurezza della Repubblica ed “Eroe della Cecenia” con tanto di sei medaglie al valore militare, senza mai essere stato un giorno al fronte.

E che si stia preparando la successione, lo testimonia anche il matrimonio del giovane con Medni, una coetanea di cui non si sa molto se non qualche dettaglio sulla cerimonia sfarzosa in cui avrebbero suggellato il loro amore. Il figlio di Kadyrov è arrivato a bordo di un suv da 160mila euro, con un orologio tempestato di diamanti dal valore di 2 milioni di euro.

In più, lo stesso giorno sarebbe arrivata anche l’investitura di Vladimir Putin che avrebbe accolto il ragazzo al Cremlino. Fatto questo sottolineato dal padre in uno dei suoi pochi messaggi diffusi su Telegram, in cui avrebbe rivolto direttamente al presidente russo parole al miele: “Ti ringrazio per le tue calorose congratulazioni agli sposi e per i tuoi sinceri auguri a tutto il popolo ceceno. Il tuo cuore gentile e la tua nobiltà sono ciò che apprezziamo profondamente in te”.