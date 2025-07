Diogo Jota, il matrimonio solo 10 giorni fa: "Non lo dimenticheremo". Lascia tre figli

03 luglio 2025 a

Una tragedia nella tragedia. L'attaccante del Liverpool e del Portogallo, Diogo Jota, è morto in un incidente stradale insieme al fratello, André, a sua volta calciatore professionista, mentre erano in vacanza in Spagna. Il calciatore si era sposato lo scorso 22 giugno con la sua compagna di lunga data, Rute Cardoso, in una cerimonia a Porto, in Portogallo. Lo stesso Jota aveva condiviso sui social un video del matrimonio, commentando "A day we will never forget' (Una giornata che non dimenticheremo mai), che mostrava la coppia felice e desiderosa di affrontare una vita mano nella mano. Una speranza, quella affidata ai social, che si è spenta drammaticamente. Il mondo del calcio (e non solo) si è stretto intorno alla famiglia dello sportivo.

Il giocatore del Liverpool Diogo Jota morto in un incidente stradale

Diogo lascia oltre alla moglie, i loro tre figli piccoli: Denis e Duarte, di 4 anni, e una terza bambina nata nel 2024, in un momento in cui avrebbe dovuto celebrare l'inizio di un nuovo capitolo. La scomparsa dell'attaccante lascia un vuoto incolmabile nel panorama calcistico. Nato a Massarelos, in Portogallo, nel 1996, Jota era un attaccante versatile, capace di ricoprire il ruolo di ala sinistra e di prima o seconda punta, distinguendosi per velocità, resistenza e una notevole tecnica individuale. Giocava col Liverpool dal 2020: aveva iniziato la sua avventura nel calcio inglese con la maglia del Wolverhampton nel 2017, diventando subito uno dei giocatori chiave per la promozione dalla Championship alla Premier dei Wolves.