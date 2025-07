Iran, alla fine il ministro degli Esteri lo ammette: gravi danni al sito nucleare di Fordow

02 luglio 2025 a

Il bombardamento statunitense del sito nucleare iraniano di Fordow, uno dei principali siti nucleari dell’Iran, ha "gravemente e pesantemente danneggiato" l’impianto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista a CBS News. "Nessuno sa esattamente cosa sia successo a Fordow. Detto questo, ciò che sappiamo finora è che gli impianti sono stati gravemente colpiti e gravemente danneggiati", ha affermato Araghchi nell’intervista, di cui sono stati precedentemente pubblicati alcuni estratti. "L’Organizzazione per l’Energia Atomica della Repubblica Islamica dell’Iran sta attualmente effettuando una valutazione, il cui rapporto sarà presentato al governo", ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana.

Ieri, una portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato in una conferenza stampa che i siti nucleari del Paese hanno subito "gravi danni" a causa dei bombardamenti israeliani e statunitensi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. Tuttavia, il Washington Post ha riportato domenica che le comunicazioni intercettate dall’Iran hanno minimizzato l’entità dei danni causati dagli attacchi statunitensi al programma nucleare iraniano, citando quattro persone a conoscenza di informazioni riservate in circolazione all’interno del governo statunitense. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli attacchi hanno "completamente e totalmente annientato" il programma nucleare iraniano, ma i funzionari statunitensi riconoscono che ci vorrà del tempo per formulare una valutazione completa dei danni causati dagli attacchi.