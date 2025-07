Usa, Paramount si arrende a Trump: 16 milioni al presidente per finire la causa

02 luglio 2025 a

a

a

Paramount, la società madre della CBS, ha patteggiato una causa intentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un’intervista andata in onda nel suo programma di notizie "60 Minutes" a ottobre. Paramount Global ha accettato di pagare al presidente Trump 16 milioni di dollari per porre fine alla sua causa. Paramount ha dichiarato che pagherà 16 milioni di dollari per chiudere la causa, utilizzando i fondi destinati alla futura biblioteca presidenziale di Trump, e che la cifra non sarà versata "direttamente o indirettamente" a Trump. "L’accordo non include una dichiarazione di scuse o di rammarico", ha aggiunto la nota dell’azienda.

Alla fine l'Iran lo ammette: gravi danni al sito nucleare di Fordow dopo l'attacco Usa

Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la CBS a ottobre, sostenendo che la rete avesse ingannevolmente modificato un’intervista trasmessa nel suo programma "60 Minutes" con l’allora vicepresidente e candidata alla presidenza Kamala Harris per "far pendere la bilancia a favore del Partito Democratico" alle elezioni. Successivamente, a febbraio, Trump ha aumentato la sua richiesta di risarcimento danni a 20 miliardi di dollari. Secondo la causa depositata presso un tribunale federale in Texas, la CBS ha trasmesso due versioni dell’intervista a Harris in cui sembra dare risposte diverse alla stessa domanda sulla guerra tra Israele e Hamas. La CBS aveva precedentemente affermato che la causa era "completamente infondata" e aveva chiesto a un giudice di archiviare il caso. Il caso è entrato in mediazione ad aprile. Trump ha affermato che la modifica dell’intervista da parte della CBS ha violato il Texas Deceptive Trade Practices - Consumer Protection Act, che rende illegale l’uso di atti falsi, fuorvianti o ingannevoli nel commercio. I gruppi di difesa dei media hanno affermato che l’uso innovativo di tali leggi da parte di Trump contro le testate giornalistiche potrebbe essere un modo per eludere le tutele legali della stampa, che può essere ritenuta responsabile per diffamazione contro personaggi pubblici solo se afferma qualcosa che sapeva o avrebbe dovuto sapere essere falso.

I Dem newyorchesi pazzi per il rapper socialista, l'analisi di Rampini

L’accordo arriva mentre la Paramount si prepara a una fusione da 8,4 miliardi di dollari con Skydance Media, che richiederà l’approvazione della Federal Communications Commission statunitense. Durante la campagna elettorale dello scorso anno, Trump ha minacciato di revocare la licenza di trasmissione della CBS se eletto. L’accordo con la Paramount segue la decisione di ABC News, di proprietà di Walt Disney, di chiudere una causa per diffamazione intentata da Trump. Nell’ambito di tale accordo, reso pubblico il 14 dicembre, l’emittente ha donato 15 milioni di dollari alla biblioteca presidenziale di Trump e si è scusata pubblicamente per i commenti del conduttore George Stephanopoulos, che aveva erroneamente affermato che Trump era stato ritenuto responsabile di stupro. L’accordo segue anche una seconda transazione, siglata da Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, che il 29 gennaio aveva accettato di pagare circa 25 milioni di dollari per chiudere una causa intentata sempre da Trump per la sospensione dei suoi account da parte dell’azienda dopo l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Trump ha promesso di presentare ulteriori richieste di risarcimento contro i media. Il 17 dicembre, il presidente USA ha intentato una causa contro il quotidiano Des Moines Register e il suo ex principale sondaggista per il sondaggio pubblicato il 2 novembre, che mostrava Harris in vantaggio di tre punti percentuali su Trump in Iowa. Il tycoon chiede un risarcimento danni non specificato e un’ordinanza che vieti al Des Moines Register di impegnarsi in "atti e pratiche ingannevoli e fuorvianti" relativi ai sondaggi. Un rappresentante del Des Moines Register ha affermato che l’organizzazione conferma la propria posizione e che la causa è infondata. Il 30 giugno Trump ha ritirato la causa federale e l’ha ripresentata presso un tribunale statale dell’Iowa.