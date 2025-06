Idaho, appicca un incendio per tendere un'imboscata ai pompieri e spara: due morti

30 giugno 2025 a

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un uomo che ha "intenzionalmente" appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, in Idaho, per tendere alle vittime un'imboscata. Il responsabile della sparatoria è stato trovato morto e accanto a lui è stata rinvenuta l'arma presumibilmente usata nella sparatoria. Il governatore l'ha definita un'aggressione "atroce" e l'ordine di rifugio sul posto è stato revocato solo domenica sera, dopo che una squadra di intervento tattico ha scoperto il corpo del presunto killer.

I funzionari non hanno rilasciato il suo nome, né hanno specificato il tipo di arma trovata. Le autorità hanno programmato, però, una conferenza stampa per fornire ulteriori informazioni. I funzionari dello sceriffo hanno dichiarato che le squadre sono intervenute per spegnere un incendio a Canfield Mountain, appena a nord di Coeur d'Alene, intorno alle 13.30 ora locale, e che circa mezz'ora dopo sono stati segnalati colpi d'arma da fuoco. Tre vittime sono state trasportate all'ospedale Kootenai Health, ha dichiarato il portavoce Kim Anderson. Due erano già morte all'arrivo e la terza è in cura per le ferite. L'FBI è intervenuta sul posto con squadre tecniche e supporto tattico.