Ucraina, massiccio attacco russo. Varsavia alza i jet e Lavrov minaccia l'Occidente

Un massiccio attacco aereo russo ha colpito, la scorsa notte, l'Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky, riportando che l'esercito di Mosca ha utilizzato 477 droni e altri sistemi come missili da crociera e balistici. "Per quasi tutta la notte, sono risuonati allarmi in tutta l'Ucraina, 477 droni, la maggior parte dei quali droni 'Shahed' russo-iraniani, hanno sorvolato i nostri cieli insieme a 60 missili di vario tipo", ha scritto il numero uno di Kiev su X, alludendo a un'offensiva russa in cui un pilota dell'Aeronautica militare è stato ucciso e diverse persone sono rimaste ferite nella città di Smila.

Aerei militari polacchi e "alleati" sono stati fatti decollare. Lo ha riferito il Comando operativo delle forze armate polacche su X. "In relazione all'attacco della Russia, che sta colpendo obiettivi sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo", ha dichiarato, spiegando che stanotte "coppie di caccia in servizio sono state fatte decollare e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri hanno raggiunto il massimo stato di prontezza".

Non fa passi indietro il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. "L'Occidente cerca di sconfiggere strategicamente la Russia, usando il regime di Kiev come ariete, ma non ci riuscirà", ha scandito durante i colloqui con il ministro degli Esteri del Kirghizistan Jeenbek Kulubayev riportati dall'agenzia Tass. "Assistiamo a una situazione di stallo senza precedenti tra il nostro Paese e l'Occidente, che ha deciso di nuovo di scatenare una guerra contro di noi e di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, usando essenzialmente il regime nazista di Kiev come un ariete" ha detto Lavrov, minacciando poi l'Occidente, che a suo dire "non ci è mai riuscito e mai ci riuscirà".