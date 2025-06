Iran, Trump: l'attacco ai siti nucleari "come Hiroshima o Nagasaki"

25 giugno 2025 a

Anche durante il vertice Nato all’Aja il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando della 'guerra dei 12 giorni', ha rilanciato la sua visione trionfale dell’attacco militare contro il programma nucleare iraniano, paragonandolo agli sganciamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. "Quell’attacco ha posto fine alla guerra. Non voglio fare l’esempio di Hiroshima o Nagasaki, ma è stata essenzialmente la stessa cosa", ha affermato Trump. "Quella guerra è finita. Non penso che l’Iran attaccherà di nuovo. Non solo abbiamo affrontato con decisione la minaccia critica del loro programma nucleare, che era ciò che volevo, ma abbiamo anche riaffermato la credibilità e la deterrenza americana". Il presidente Usa ha poi assicurato che "adesso stiamo andando molto d’accordo" con Teheran e che è previsto un incontro la prossima settimana. "Non mi interessa se ho un accordo o no, l'unica cosa che chiederei è quello che abbiamo chiesto prima. Ovvero, che non vogliamo il nucleare", ha spiegato.

Tuttavia, emergono dubbi concreti sull’efficacia reale dell’attacco Usa. Un report preliminare dell’intelligence statunitense, diffuso da Cnn e New York Times, sostiene che i siti nucleari iraniani non siano stati completamente distrutti e che alcune infrastrutture siano ancora operative. Trump ha respinto queste ricostruzioni, bollandole come "fake news" e ha difeso l’azione come uno dei "più grandi successi militari della storia". Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha definito il report un documento "top secret, preliminare e di scarsa attendibilità", sostenendo che ci siano motivazioni politiche dietro la sua diffusione e annunciando un’indagine dell’Fbi per individuare la fuga di notizie. Anche l’intelligence israeliana ha confermato che i raid congiunti statunitensi e israeliani hanno causato "danni molto significativi" ai siti nucleari iraniani, con la distruzione dell’infrastruttura critica dell'impianto di Fordow, ma ha sottolineato che l’Iran potrebbe essere in grado di ricostruire le strutture nel tempo. In particolare, fonti israeliane hanno riferito che i militari iraniani avrebbero fornito alla leadership informazioni errate o sottostimate riguardo i danni subiti.

In ogni caso, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha confermato, pur senza scendere nei dettagli, che gli impianti sono stati "gravemente danneggiati". Mentre il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha parlato di un rallentamento di pochi mesi del programma nucleare iraniano, invitando a una soluzione a lungo termine. "La ricostruzione delle infrastrutture non è impossibile", ha avvertito. Grossi ha spiegato di voler cercare di "riprendere i contatti" con l'Iran il prima possibile, in modo che gli ispettori possano tornare nei siti nucleari: "Non possiamo permetterci che il regime di ispezioni venga interrotto". Ma Teheran è pronta a fare muro: in risposta ai raid, il parlamento iraniano ha votato un piano per sospendere la cooperazione con l’Aiea.

Sul fronte del conflitto a Gaza, Trump ha rivendicato "grandi progressi" e ha parlato di un possibile accordo di tregua grazie all’attacco militare contro l’Iran. Tuttavia, fonti vicine ai negoziati hanno smentito qualsiasi flessibilità da parte di Hamas, che continua a richiedere garanzie per porre fine alla guerra. Un alto funzionario dell'organizzazione, Taher al-Nunu, ha dichiarato che "non c’è nulla di nuovo nei negoziati" e ha accusato il premier israeliano Netanyahu di non avere "un obiettivo chiaro per continuare la guerra" e di volerla proseguire "per rimanere in carica". Nel frattempo, la violenza continua a mietere vittime su entrambi i fronti. Sette soldati israeliani sono stati uccisi durante gli scontri nel sud della Striscia mentre, secondo il ministero della Salute di Gaza almeno 74 persone sono morte e 391 sono rimaste ferite negli ultimi raid israeliani. Il bilancio totale dall’inizio del conflitto supera, a Gaza, ormai le 56.000 vittime.