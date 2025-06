New York, il socialista anti Wall Street e filopalestinese vince le primarie dem

25 giugno 2025 a

Anti Wall Street e filopalestinese, nato in Uganda da genitori di origini indiane, l'outsider 33enne Zohran Kwame Mamdani, che si definisce socialista e ha ottenuto la cittadinanza americana solo nel 2018, ha vinto a sorpresa le primarie Dem per il sindaco di New York sull'ex governatore Andrew Cuomo. Una vittoria su ''l'establishment politico, economico e mediatico'', come l'ha definita il senatore Bernie Sanders, ma anche un messaggio al Partito democratico nazionale perché ''miliardari e lobbisti hanno versato milioni contro di te, ma hai vinto'', ha scritto su 'X' la deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez, sostenitrice di Mamdani. Se eletto, sarebbe il primo sindaco di New York musulmano e indiano americano.

Figlio unico dell'accademico ugandese-indiano Mahmood Mamdani, docente di Scienze politiche alla Columbia University, e di Mira Nair, regista di fama internazionale nominata al premio Oscar per Salaam Bombay e Monsoon Wedding, Mamdani è nato a Kampala in Uganda il 18 ottobre 1991. All'età di cinque anni si è trasferito a Cape Town, in Sudafrica, a seguito dell'incarico accademico del padre presso l'Università di Cape Town. A sette anni, sempre per seguire il padre che iniziava a insegnare alla Columbia University, si è trasferito con la famiglia a New York, dove è cresciuto nel quartiere di Astoria in un ambiente multietnico. Laureato in African Studies al Bowdoin College, è entrato in politica nel 2020 nell'ala sinistra dei democratici, sostenuto dai movimenti sociali nati dopo l'uccisione di George Floyd.