Trump incontra Zelensky all'Aja: ''Buon confronto''. Discusso il cessate il fuoco

l tanto atteso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è finalmente tenuto mercoledì a L'Aja, al termine del vertice Nato. Dopo il mancato faccia a faccia al G7 in Canada della scorsa settimana, la riunione di circa un'ora tra i due leader ha rappresentato un momento cruciale per la diplomazia ucraina, anche se non sembra aver portato risultati concreti e immediati.

Nessun accesso alla stampa durante l'incontro, ma la presidenza ucraina ha diffuso immagini della stretta di mano. Zelensky ha parlato di una discussione "lunga e costruttiva", centrata su un possibile cessate il fuoco e sulla ricerca di una "vera pace" in Ucraina. Trump ha semplicemente definito il confronto come "buono" su X, mantenendo il riserbo sui dettagli.

Il presidente ucraino ha colto l’occasione per rilanciare la richiesta di nuove sanzioni contro la Russia e l’acquisto di sistemi di difesa Patriot dagli Stati Uniti. Trump, pur riconoscendo il valore del coraggio ucraino, ha frenato sull’immediata disponibilità di armamenti, giudicandoli "difficili da ottenere", e non ha preso posizione sulle sanzioni.

Sempre al termine del vertice Nato dell’Aia, assieme a Zelensky, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un incontro con i leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (formato E5), era presente anche il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, i leader hanno ribadito il continuo sostegno all’Ucraina, al diritto alla sua autodifesa e al rafforzamento della sua industria della difesa, anche in risposta ai brutali attacchi russi contro i civili. È stata inoltre riaffermata la necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni.