Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: "In vigore, non violatelo"

24 giugno 2025 a

a

a

Alla fine di una giornata convulsa e proprio quando il conflitto sembrava a un passo dall'escalation, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Iran hanno accettato un "cessate il fuoco completo e totale" e che, nel giro di 24 ore, si arriverà alla "fine ufficiale della guerra dei 12 giorni". Lo ha fatto attraverso il suo social Truth. A suon di maiuscole e punti esclamativi. "È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata FINITA! Ufficialmente, l'Iran darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla dodicesima ora, Israele darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla ventiquattresima ora, il mondo saluterà la FINE ufficiale della GUERRA DEI 12 GIORNI. Durante ogni CESSATE IL FUOCO, l'altra parte rimarrà PACIFICA e RISPETTOSA. Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l'intero Medio Oriente, ma non l'ha fatto e non lo farà mai!", ha scritto il tycoon americano, invitando poi le parti a non violare l'accordo.

Regno Unito, Palestine Action sarà messo al bando: "Organizzazione terroristica"

La guerra tra Tel Aviv e Teheran ha così preso una piega inaspettata. Domenica, infatti, il presidente Usa sembrava spingere per un'accelerazione del conflitto. "Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere di nuovo grande l’Iran, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime???", aveva scritto sui social aprendo a un rovesciamento della teocrazia iraniana e immaginando un passo successivo ai bombardamenti su Fordow, Natanz e Isfahan. Da qui il lancio dello slogan MIGA, sulla scia del MAGA che lo ha riportato alla Casa Bianca. Poi l’Iran ha ordinato la sua rappresaglia, lanciando missili contro la base americana Al Udeid in Qatar e lasciando presagire un inasprimento della guerra. Quindi la comunicazione di Trump sul cessate il fuoco, che ha messo a tacere le bombe e spiazzato tutti. Nel frattempo, come riferisce France Presse, un media statale iraniano ha annunciato due nuovi lanci di missili verso Israele proprio nel momento in cui sarebbe dovuta scattare la tregua.