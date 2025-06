Iran, Pahlavi: "Regime sull'orlo del collasso". Chi è il figlio dell'ultimo Scià

23 giugno 2025 a

a

a

"Il regime è sconfitto, vacillante, sull'orlo del collasso". È questa la frase di Reza Pahlavi, il figlio in esilio dell’ultimo Scià iraniano, che si impone nei titoli delle agenzie e dei giornali e che è parte di un intervento più ampio che ha trovato spazio in conferenza stampa a Parigi. Pahlavi si è offerto come leader ad interim per assumere la guida di Teheran durante la transizione dalla dittatura alla democrazia. Pur ribadendo di non cercare il potere politico, ha confessato di voler "aiutare la nostra grande nazione a superare questo momento critico verso la stabilità, la libertà e la giustizia".

Khamenei sparito, Iran nel caos: "Nessuno sa dove sia il leader". Scatta la paranoia

Definito dai suoi sostenitori il “principe ereditario dell’Iran”, Pahlavi ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché metta fine al regime teocratico dell'ayatollah Ali Khamenei. Ha affermato di essere al lavoro per una nuova "piattaforma sicura" per i dissidenti e gli oppositori interni del regime, al fine di gestire al meglio i loro sforzi per rovesciare la dittatura e avviare il Paese verso un futuro "libero e democratico". Per il figlio in esilio dell'ultimo Scià iraniano, oggi il popolo ha "un'occasione unica". È "tempo di sostenere un popolo che vuole liberarsi", ha esclamato.