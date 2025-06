Iran, missili contro le basi Usa in Qatar e in Iraq. Trump nella Situation Room

23 giugno 2025 a

La risposta di Teheran a Washington non si è fatta attendere. L'Iran ha dato avvio alle sue operazioni di rappresaglia e lanciato dieci missili verso le basi americane in Qatar e uno verso una base americana in Iraq. "L'operazione di lancio di missili iraniani contro le basi americane situate in Qatar e in Iraq è iniziata e porta il nome di 'Benedizione della vittoria'", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna. Il presidente Usa, Donald Trump, ha intanto raggiunto la situation room con il segretario alla Difesa e i capi di stato maggiore congiunti. Lo riporta l'emittente Cnbc, citando un funzionario dell'amministrazione Usa.