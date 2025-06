Iran, altra ondata di missili su Israele dopo l'attacco Usa: 18 i feriti

22 giugno 2025 a

L’Iran ha lanciato trenta missili contro Israele in risposta agli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nella notte contro siti nucleari iraniani. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana citando fonti ufficiali. In particolare l’esercito israeliano ha segnalato due ondate di lanci missilistici. “Poco fa, le sirene hanno suonato in diverse zone di Israele a seguito dell'identificazione di missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele”, ha dichiarato l’IDF. “In questo momento, l'Aeronautica militare israeliana sta operando per intercettare e colpire dove necessario per eliminare la minaccia”.

Le esplosioni hanno colpito in particolare Tel Aviv, Gerusalemme, Nes Ziona e Haifa. Il bilancio dei feriti è di 18 persone, secondo il servizio di emergenza Magen David Adom. Alcuni edifici hanno riportato gravi danni. Due persone sono state ricoverate per attacchi di panico. Le forze iraniane hanno parlato dell’avvio della “ventesima ondata dell’Operazione Honest Promise III”, spiegando di aver usato missili a lungo raggio con testate “devastanti”. Tra i bersagli indicati: l’aeroporto Ben Gurion, un centro di ricerca biologica e strutture militari israeliane. A seguito dell’attacco, Israele ha chiuso lo spazio aereo. El Al, compagnia aerea nazionale, ha sospeso i voli fino al 27 giugno. Anche il traffico aereo internazionale ha deviato le rotte, evitando lo spazio aereo sopra Iran, Iraq, Siria e Israele. Questa escalation arriva dopo che gli Stati Uniti hanno colpito nella notte alcuni impianti nucleari chiave in Iran, aggravando ulteriormente le tensioni già altissime nella regione.