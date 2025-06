Iran, il vero obiettivo di Israele: "Chi sono i leoni in ascesa". Il retroscena di Steinmann

14 giugno 2025 a

L'attacco di Israele ai siti militari e nucleari dell'Iran e la risposta del regime degli ayatollah è il nuovo capitolo di una guerra decennale. In cui Tel Aviv, in questo scenario, ha un obiettivo preciso oltre a eliminare la minaccia atomica rappresentata da Teheran. Se ne parla nella puntata di sabato 14 giugno di Omnibus, su La7. Tra gli ospiti di Gaia Tortora c'è Luca Steinmann, inviato di guerra, che ha seguito in passato le truppe iraniane e filoiraniane in Siria.

"Questa guerra che si combatte oggi tra Israele e l'Iran è l'ultima fase, guerreggiata, di un confronto che c'era già da anni se non da decenni. Ricordo per esempio in Siria come l'Iran armasse e sostenesse delle locali milizie sciite a sostegno del governo di Bashar al-Assad, e Israele faceva la stessa cosa, questo è stato dichiarato pubblicamente anche dal Mossad, con 12 gruppi armati di ribelli siriani che agivano lungo i confini con il Golan", ricorda il giornalista. Una partita "militare e diplomatica" in cui Israele puntava ad "allontanare i proxy iraniani dal Golan, dal confine israeliano".

Una guerra che a lungo si è combattuta attraverso i proxy, ossia intermediari che hanno la forma di milizie e gruppi armati, e che ora è "degenerata nello scontro diretto tra Israele e il principale proxy dell'Iran che è Hezbollah e a questa operazione militare".

Ma qual è l'obiettivo concreto dell'attacco israeliano a Teheran? "Non c'è in ballo soltanto lo smantellamento dell'arsenale nucleare e militare dell'Iran - spiega Seinmann - ma proprio l'esistenza stessa della Repubblica Islamica. L'obiettivo israeliano è quello di rovesciare l'attuale regime per favorire l'ascesa di nuove forze. Quest'operazione è stata chiamata Leone in ascesa (rising lion, ndr), leone come il simbolo dei monarchi iraniani che si oppongono al governo di Teheran". Insomma, lo Stato ebraico punta a un regime change che ribalti gli equilibri in Iran esautorando gli ayatollah.