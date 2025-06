Trump vuota il sacco su Musk: "Grande rapporto? Non credo". Cosa confessa

05 giugno 2025 a

a

a

Il sodalizio tra Donald Trump ed Elon Musk è arrivato all’atto finale? È questo l'interrogativo che più è circolato da quando il proprietario di Space X ha comunicato di lasciare il Department of Government Efficiency. Un'esperienza, quella del numero uno di Tesla a capo del Doge, che certo sarebbe dovuta terminare ma che, secondo molti, si sarebbe conclusa prima del previsto per le critiche di Musk alla legge di bilancio del presidente degli Stati Uniti. A rompere il silenzio, ora, è il tycoon repubblicano: "Io ed Elon (Musk, ndr) avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più", ha detto ai cronisti nello Studio Ovale.

"Come negoziare con i terroristi". Putin spegne le trattative con Kiev

"Mi è sempre piaciuto Elon. Avete visto le parole che ha speso per me", ha proseguito Trump, che poi ha chiarito il suo punto di vista: "Preferirei che criticasse me invece di criticare la legge di bilancio, perché la legge è incredibile. È il maggior taglio delle tasse nella storia del nostro Paese, fa tantissimo per le imprese". Il capo di Tesla, stando alle parole del tycoon, "conosceva i meccanismi interni di questa legge, meglio di quasi chiunque altro qui seduto" e "non aveva alcun problema".

Israele avverte Greta e la barca ProGaza: attraccate e vi arrestiamo

"Se n'è andato solo quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare l'obbligo di veicoli elettrici, perché si tratta di miliardi e miliardi di dollari. E posso capirlo, ma conosceva ogni aspetto di questa legge. La conosceva meglio di quasi chiunque altro e non ha mai avuto problemi fino a subito dopo aver lasciato", ha spiegato il presidente Usa, aggiungendo di essere "molto deluso" dal proprietario di X.