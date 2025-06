Putin spegne le trattative con Kiev: "Come negoziare con i terroristi"

04 giugno 2025 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che tenere un vertice con il leader ucraino Volodymyr Zelensky equivarrebbe a "negoziare con terroristi". Putin ha accusato i vertici politici di Kiev di avere deciso gli attentati ai treni avvenuti nella notte tra sabato e domenica nelle regioni russe di Bryansk e Kursk. "Si tratta ovviamente di atti terroristici", ha sferzato il leader russo. "Chi sta negoziando con chi scommette sul terrorismo?", ha continuato, riferendosi ai difficili negoziati diplomatici in corso tra Kiev e Mosca. Putin ha nuovamente accusato "il regime di Kiev" di essere "illegittimo" e di trasformarsi gradualmente "in un'organizzazione terroristica".

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'Ucraina chiede un cessate il fuoco per potersi riarmare, mobilitare piu truppe nel proprio esercito e prepararsi a ulteriori attacchi in Russia. "Perche ricompensarli con un cessate il fuoco, che verra utilizzato per fornire al regime armi occidentali, continuare la loro mobilitazione forzata e prepararsi a ulteriori attacchi terroristici?", ha dichiarato durante una riunione di governo trasmessa dalla televisione russa.