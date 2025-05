Elon Musk saluta Trump: "Non è la fine del Doge. Continuerò ad aiutare"

30 maggio 2025 a

"Questa non è la fine del Doge (Dipartimento per l'efficienza governativa, ndr) ma piuttosto l'inizio". Lo ha dichiarato Elon Musk, nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Il team Doge diventerà sempre più forte col tempo, e l'influenza di Doge aumenterà ulteriormente", ha proseguito Musk, sottolineando che continuerà ad essere "amico e consigliere del presidente". Elon Musk non ha voluto rispondere direttamente alla domanda di un giornalista conservatore che gli chiedeva un commento riguardo alle rivelazioni del New York Times sulla sua tossicodipendenza. "E' lo stesso giornale che ha riportato false notizie riguardanti il Russia-gate?", ha replicato ridendo.

Dal canto suo Donald Trump ha lodato il lavoro svolto finora da Elon Musk che ha lasciato la guida del dipartimento per l'Efficienza governativa. "Elon ha portato un cambiamento colossale nel vecchio modo di fare le cose a Washington", ha detto nella cerimonia nello Studio Ovale con il patron di X. "Il Doge ha installato persone geniali con una mentalità ingegneristica e un talento incredibile in informatica", ha assicurato.