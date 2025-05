Usa, Musk e i motivi dell'addio con Trump: “Differenze di opinione”. Cosa svela

30 maggio 2025 a

Elon Musk ha detto alla Cbs, in un'intervista che verrà trasmessa domenica e di cui sono state diffuse anticipazioni, di avere alcune "differenze di opinione" con l'amministrazione Trump, ma di sentirsi "un po' in difficolta'" quando è in disaccordo, non volendo esprimersi pubblicamente contro di loro. Musk, che ha rilasciato l'intervista un giorno prima di annunciare la sua uscita da Doge, il dipartimento per l'Efficienza governativa, ha osservato di essere d'accordo "con gran parte di ciò che fa l'amministrazione" ma ha anche detto che "abbiamo differenze di opinione" e che "ci sono cose con cui non sono del tutto d'accordo".

"Deluso dalla legge di bilancio": Musk lascia il Doge e divorzia da Trump

"Per me - ha aggiunto il patron di Tesla - è difficile affrontare questo in un'intervista perché poi crea un motivo di contesa". "Sono un po' in difficoltà - ha continuato - tipo, non voglio, sai, parlare contro l'amministrazione, ma non voglio neanche assumermi la responsabilità per tutto ciò che l'amministrazione fa. Quindi sono un po' bloccato, capisci?”. Parole che poi si sono tramutate in realtà con l’addio definitivo al legame con la Casa Bianca.