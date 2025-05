Ucraina, l'attacco di Rubio: "Da Trump nessuna concessione a Putin"

20 maggio 2025 a

Donald Trump non ha offerto nessuna concessione a Vladimir Putin. L'ha affermato Marco Rubio difendendo la politica sull'Ucraina dell'amministrazione Trump durante un'audizione al Senato. "Non ha ottenuto una singola concessione", ha aggiunto, parlando di Putin, il segretario di Stato.

"Farò il possibile per vedere Putin". La promessa di Zelensky: Trump manda Rubio

Intanto Maria Zakharova ha precisato che la minaccia di nuove sanzioni ai danni della Russia si rivela controproducente. Esercitare pressioni sulla Russia, anche minacciandola di nuove sanzioni è controproducente e privo di prospettive. Lo dice la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferendosi alla posizione degli Usa. "Siamo certi che le persone che lavorano per l'attuale amministrazione statunitense siano sufficientemente ragionevoli e comprendano perfettamente che la pressione, per non parlare delle minacce aperte alla Russia, è uno strumento controproducente e privo di prospettive", ha detto Zakharova commentando le parole del Segretario di Stato americano Marco Rubio secondo cui il Congresso degli Stati Uniti sta preparando nuove sanzioni contro la Russia nel caso in cui non ci fossero progressi nella situazione relativa all'Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo prende atto di "tutte le dichiarazioni provenienti da alti rappresentanti americani", ha aggiunto.