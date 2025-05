Papa Prevost, domenica la messa di insediamento. Parolin: "Forse presente Vance"

14 maggio 2025 a

C'è grande attesa per la messa di insediamento di Papa Leone XIV, che è stata fissata per domenica 18 maggio. Per l'inizio ufficiale del pontificato di Robert Francis Prevost sono previsti fino a 250mila fedeli in piazza San Pietro e la presenza di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Tra i grandi della Terra presenti in piazza San Pietro, potrebbe esserci anche il vicepresidente americano J.D. Vance. A parlarne anche il cardinale e segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin: "Non penso venga Trump, forse il vicepresidente", ha affermato. "Se domani già parte qualcosa, - ha aggiunto alludendo ai colloqui a Istanbul per la pace in Ucraina - siamo già a buon punto. Il Papa comunque farà fatica a incontrare tutti, quindi sarebbe meglio o tutti o nessuno sennò qualcuno si sentirà figlio di un dio minore".

Sebbene sia prematuro dire cosa succederà e a quale accordo si arriverà, "siamo contenti che finalmente ci sia un incontro diretto, speriamo sia un punto di partenza serio. Noi veramente speriamo sia un punto di partenza", ha dichiarato Parolin a margine di un evento alla Gregoriana di Roma. Su una possibile visita del Papa in Ucraina, il cardinale ha risposto con nettezza di parole e ammesso che, secondo lui, sarebbe "prematuro". Quanto al primo viaggio di Papa Leone XIV, il segretario di Stato della Santa Sede ha ipotizzato che possa essere a Nicea. "Nicea è un momento importante per la Chiesa cattolica e per l'ecumenismo. Era previsto che Papa Francesco andasse, immagino che Papa Leone si metterà nella stessa direzione", ha aggiunto.