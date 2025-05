L'attacco di Putin: "Idiota chi impone sanzioni alla Russia"

13 maggio 2025 a

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha criticato chi minaccia di imporre sanzioni alla Russia definendoli "idioti" e ha detto che la Russia dev'essere pronta a qualsiasi tipo di azione da parte dei suoi possibili detrattori che sono pronti a danneggiare Mosca anche "a loro proprio danno". Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax, spiegando che Putin l'ha detto parlando a un incontro con membri dell'organizzazione "Business Russia".

"È assolutamente necessario capire cosa potrebbe succedere e dobbiamo essere pronti a qualsiasi azione dei nostri possibili futuri detrattori. Lo stanno facendo a loro discapito", ha detto Vladimir Putin definendoli "idioti". "Oh, scusatemi, per favore", ha aggiunto. "Naturalmente dobbiamo tenere presente che possono fare ciò che dicono pubblicamente e noi, ovviamente, dobbiamo almeno ridurre al minimo le conseguenze negative per noi", ha concluso.