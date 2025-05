Guerra in Ucraina, Putin verso l'assenza al vertice di Istanbul per la pace. La strategia russa

13 maggio 2025 a

Dovrebbero essere il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere del Cremlino per gli affari internazionali Yuri Ushakov a guidare la delegazione russa ai colloqui con l'Ucraina a Istanbul giovedì 15 maggio. Mentre emergono numerose indiscrezioni il Cremlino ha fatto sapere annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati di giovedì in Turchia non appena Vladimir Putin riterrà necessario annunciarlo. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, rispondendo ai giornalisti: “Non appena il presidente lo riterrà necessario, lo annunceremo”.

Immediata la risposta sul fronte ucraino per bocca del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, intervenendo online alla sessione del Copenhagen Democracy Summit 2025: “Abbiamo confermato che il presidente Volodymyr Zelensky è pronto e sarà in Turchia. Ieri il presidente Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione molto forte e chiara in cui afferma di aspettarsi la presenza di entrambi i leader in Turchia. Sta anche valutando la possibilità di recarsi lì. Credo che se Putin rifiuterà di venire in Turchia, questo sarà il segnale definitivo che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, che la Russia non vuole e non è pronta per alcun negoziato". E sembra proprio che Putin non ci sarà al vertice: cosa c'è dietro la strategia russa?